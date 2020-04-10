10 апреля, 2020, 12:50

Государственное бюро расследований после обыска сообщило бывшему народному депутату Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве в результате поджога офиса "Партии регионов" в 2014 году

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"Следователи ГБР сообщили о подозрении народному депутату Украины VIII созыва. Ее подозревают в умышленном противоправном причинении смерти другому человеку, совершенном по предварительному сговору группой лиц способом, опасным для жизни многих лиц", - говорится в сообщении.

10 апреля 2020 года следователями ГБР проведен обыск по месту жительства подозреваемой, в ходе которого изъяли вещи, "которые имеют доказательственное значение для расследования, предметы с признаками холодного и огнестрельного оружия, патроны".

В бюро сообщили, что 18 февраля 2014 года Черновол руководила действиями группы лиц и непосредственно участвовала в поджоге дома на улице Липской в центре Киева, в котором располагался офис одной из политических партий.

В результате пожара погиб сотрудник 1948 рождения, находившийся в помещении партийного офиса. По данным издания "Цензор", 66-летний Захаров погиб во время пожара в офисе "Партии регионов", задохнувшись угарным газом.

В случае доказательства вины, подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.