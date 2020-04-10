"Бабиков для Януковича выложился на полную": Чорновил назвала 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют
10 апреля, 2020, 20:41
Активистка и екснардеп Татьяна Чорновил заявила, что ей инкриминируют умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей, похищение человека и преступления по еще четырем статьям Уголовного кодекса
Об этом Чорновол написала в Facebook.
"Щедро. Бабиков для своего клиента Януковича выложился на полную", - написала Чорновил.
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По словам активистки, ей инкриминируют преступления по следующим статьям:
- ст. 115 - умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами
- ст. 170 - препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций - речь идет о Партии регионов
- ст. 294 - организация массовых беспорядков что привело к гибели людей
- ст. 146 - лишение свободы или похищение человека
- ст. 122 - умышленное телесное средней тяжести
- ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами
- ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение
- ст. 126 - побои и истязания с отягчающими обстоятельствами
- Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Чорновол сообщила, что ее дом обыскивают. К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.
- ГБР сообщил Татьяне Чорновол о подозрении в умышленном убийстве.
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