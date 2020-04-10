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Espreso.tvОбщество"Бабиков для Януковича выложился на полную": Чорновил назвала 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют

"Бабиков для Януковича выложился на полную": Чорновил назвала 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют

Активистка и екснардеп Татьяна Чорновил заявила, что ей инкриминируют умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей, похищение человека и преступления по еще четырем статьям Уголовного кодекса

Об этом Чорновол написала в Facebook.

"Щедро. Бабиков для своего клиента Януковича выложился на полную", - написала Чорновил.

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По словам активистки, ей инкриминируют преступления по следующим статьям:

  • ст. 115 - умышленное убийство с несколькими отягчающими обстоятельствами
  • ст. 170 - препятствование законной деятельности профессиональных союзов, политических партий, общественных организаций - речь идет о Партии регионов
  • ст. 294 - организация массовых беспорядков что привело к гибели людей
  • ст. 146 - лишение свободы или похищение человека
  • ст. 122 - умышленное телесное средней тяжести
  • ст. 121 - умышленное тяжкое телесное повреждение с отягчающими обстоятельствами
  • ст. 125 - умышленное легкое телесное повреждение
  • ст. 126 - побои и истязания с отягчающими обстоятельствами

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