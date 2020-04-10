"Бабиков для Януковича выложился на полную": Чорновил назвала 8 уголовных статей, которые ей инкриминируют

10 апреля, 2020, 20:41

Активистка и екснардеп Татьяна Чорновил заявила, что ей инкриминируют умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами, препятствование деятельности Партии Регионов, организацию массовых беспорядков, что привело к гибели людей, похищение человека и преступления по еще четырем статьям Уголовного кодекса