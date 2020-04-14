Черновол пришла на допрос в ГБР

14 апреля, 2020, 13:11

Экс-нардеп Верховной Рады Татьяна Черновол пришла на допрос в Государственное бюро расследований по делу об убийстве якобы из-за поджога офиса "Партии регионов"

Об этом сообщает " РБК-Украина ".

Бывшая журналистка и депутат повторно заявила о том, что считает дело против себя делом против всех сознательных украинцев и всех, кто имеет национальное достоинство.

"Если называть вещи своими именами - это часть плана капитуляции Украины. Поэтому все очень серьезно. Россия ... пытается дискредитировать Майдан, пытается переписать нашу историю. Потому что любая оккупация Российской Федерацией страны начиналась с того, что надо было переписать героическую историю этой страны ", - отметила перед допросом в ГБР Татьяна Черновол.

"Это дело начали расследовать против меня 18 октября 2019 года. Даже в тот момент, когда адвокат Януковича (Александр Бабиков, - Ред.) фактически возглавил ГБР. Она началась расследоваться ранее, перед нормандской встречей Зеленского ... Это часть плана капитуляции Украины ", - отметила Черновол.

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