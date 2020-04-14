"Разве что поддержка испугает": Черновол назвала следственного судью по ее делу человеком Портнова

14 апреля, 2020, 13:02

Экс-нардеп и активистка Татьяна Черновол назвала следственного судьи в уголовном производстве против нее Сергея Вовка человеком Андрея Портнова - экс-заместителя главы Администрации президента во времена Виктора Януковича

Об этом Черновол заявила в Facebook.

"Волк судья Портнова. Вы верите, что не будет заключения под стражу, разве что поддержка испугает", - написала Чорновил.

При этом активистка обнародовала подписанный судьей Волком документ, в котором говорится, что суд 14 апреля в 16:00 начнет рассмотрение меры пресечения в отношении нее в виде домашнего ареста.

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Судья Вовк известен тем, что в 2012 году он приговорил Юрия Луценко к 4 годам заключения за якобы незаконное празднование Дня милиции во дворце "Украина". Европарламент признал приговор принятым по политическим мотивам.

Также в 2012 году Волк был председателем коллегии судей, которая осудила бывшего и. о. министра обороны Валерия Иващенко к 5 годам тюрьмы по обвинению в злоупотреблении служебным положением из-за подписания плана санации ГП "Феодосийский судомеханический завод" в Крыму. Европарламент признал и этот приговор политическим.

В августе 2019 году судья Вовк удовлетворил иск Портнова о защите чести и достоинства, приняв взыскать с государственного бюджета в пользу Портнова почти 7 млн грн.

Также судья Вовк избрал меру пресечения для Юлии Кузьменко и Андрея Антоненко по делу убийства журналиста Павла Шеремета, приняв арестовать их.

Напомним, 10 апреля экс-нардеп Татьяна Черновол сообщила, что ее дом обыскивают . К ней пришли сотрудники ГБР со спецназовцами.

ГБР сообщил Татьяне Черновол о подозрении в умышленном убийстве .

Чорновил заявила, что ей вменяют преступления по 8 уголовным статьям и что по результатам судебно-психиатрической экспертизы ее признали психически здоровой .

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