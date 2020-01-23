Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО, - жена
23 января, 2020, 13:06
Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака перевели в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве
Об этом сообщила в Facebook жена экс-заместителя министра Юлия Гримчак.
"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО. Киева", - написала Грымчак.
Жена экс-заместителя министра отметила, что пока не располагает информацией об условиях содержания мужа.
"Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях ... Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, поскольку ни одна ловушка правоохранителей не сработала. Никакого нарушения со стороны арестанта не было. Они обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, но на данное время не знают также ничего ", - добавила Грымчак.
- Напомним, 14 августа 2019 г. были задержаны замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, а также брат его жены Игорь Овдиенко. Обоих взяли под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решения в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаруженные полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств по делу Грымчака.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговское СИЗО .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- ГБР передало дело Грымчака в НАБУ.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи , а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
Читайте также
-
18 января, 2020 9 фильмов "Оскара-2020", которые поборются за звание лучшего
-
-
-
-
17 января, 2020 Куда бежать? - 5 книг, которые подскажут