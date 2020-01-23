Грымчака перевели в Лукьяновское СИЗО, - жена

23 января, 2020, 13:06

Арестованного по подозрению в вымогательстве взятки экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрия Грымчака перевели в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве

Об этом сообщила в Facebook жена экс-заместителя министра Юлия Гримчак.

"Сегодня утром Юру этапировали из Черниговского СИЗО в Лукьяновское СИЗО. Киева", - написала Грымчак.

Жена экс-заместителя министра отметила, что пока не располагает информацией об условиях содержания мужа.

"Пока мы понятия не имеем: где он, с кем в камере, в каких условиях ... Ждем сообщения от детективов, которые настаивали на переводе, поскольку ни одна ловушка правоохранителей не сработала. Никакого нарушения со стороны арестанта не было. Они обещали сообщить адвокатам о месте нахождения Грымчака, но на данное время не знают также ничего ", - добавила Грымчак.