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Espreso.tvОбществоГрымчака освободили из-под стражи

Грымчака освободили из-под стражи


фото: 24tv
Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака освободили из-под стражи

Об этом его жена Юлия Гримчак сообщила в Facebook.

"Юра свободен", - написала она.

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