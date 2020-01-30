Грымчака освободили из-под стражи
30 января, 2020, 14:40
Бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака освободили из-под стражи
Об этом его жена Юлия Гримчак сообщила в Facebook.
"Юра свободен", - написала она.
- Напомним, 14 августа 2019 был задержан замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПО Юрий Грымчак, а также брата его жены Игорь Овдиенко. Оба взяли под стражу .
- Задержанным вменяют вымогательство у предпринимателя $ 1,1 млн взятки за влияние на принятие госслужащими решение в его пользу.
- Адвокат Татьяна Матяш заявила, что правоохранители не зафиксировали факт передачи денег Грымчаку, а якобы обнаружены полмиллиона долларов - это "календарики" .
- НАБУ показало схемы договоренностей и движения средств по делу Грымчака.
- 17 августа Грымчака поместили в Черниговский СИЗО .
- ГПУ изменила подозрение Юрию Грымчаку с мошенничества на злоупотребление влиянием.
- 11 декабря Овдиенко отпустили из-под стражи , а 20 декабря стало известно, что Высший антикоррупционный суд втрое уменьшил залог Грымчаку.
- 23 января Грымчака перевели в Лукьяновский следственный изолятор в Киеве.