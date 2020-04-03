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Espreso.tvОбщество"Пленки Лероса": брат Ермака ходит на допросы, - нардеп-"слуга"

"Пленки Лероса": брат Ермака ходит на допросы, - нардеп-"слуга"


фото: Денис Єрмак
Брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак получает повестки и ходит на допросы по делу о видеозаписях, которые обнародовал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко по результатам встречи руководства фракции с президентом Владимиром Зеленским и руководителем ОУ.

"Мы получили позицию, которая расширила понимание ситуации. В принципе, фракция подключалась для того, чтобы выработать позицию по этим пленкам так называемым. И участие, в первую очередь, руководителя Офиса президента дало возможность получить справочную информацию, в частности, того, что на самом деле Денис Ермак также получает повестки, ходит на допросы", - отметила Янченко.

Она добавила, что встреча руководства фракции "Слуга народа" состоялась в четверг вечером, и к ней присоединились Зеленский и руководитель ОП Ермак.

"Это планировалось как встреча так называемой "малой фракции", т.е. руководства фракции с председателями комитетов. На эту встречу неожиданно для многих, потому что срочно решили присоединиться президент и председатель Офиса президента", - отметила Янченко.

  • Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
  • Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
  • Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
  • ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
  • Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
  • Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
  • В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
  • Лерос прибыл на допрос в ГБР.
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