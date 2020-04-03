"Пленки Лероса": брат Ермака ходит на допросы, - нардеп-"слуга"
Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко по результатам встречи руководства фракции с президентом Владимиром Зеленским и руководителем ОУ.
"Мы получили позицию, которая расширила понимание ситуации. В принципе, фракция подключалась для того, чтобы выработать позицию по этим пленкам так называемым. И участие, в первую очередь, руководителя Офиса президента дало возможность получить справочную информацию, в частности, того, что на самом деле Денис Ермак также получает повестки, ходит на допросы", - отметила Янченко.
Она добавила, что встреча руководства фракции "Слуга народа" состоялась в четверг вечером, и к ней присоединились Зеленский и руководитель ОП Ермак.
"Это планировалось как встреча так называемой "малой фракции", т.е. руководства фракции с председателями комитетов. На эту встречу неожиданно для многих, потому что срочно решили присоединиться президент и председатель Офиса президента", - отметила Янченко.
- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению председателя ОПУ Ермака
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа "слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге .
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Леросу приехали сотрудники Службы безопасности Украины.
- Лерос прибыл на допрос в ГБР.
Читайте также
-
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства
-
30 марта, 2020 10 фактов об эпидемиях, которые пережила Украина
Читайте также
-
28 марта, 2020 Неустойчивое украинское правительство отпугивает инвесторов
-
-
30 марта, 2020 Виталий Портников: Это развал государства