"Пленки Лероса": брат Ермака ходит на допросы, - нардеп-"слуга"

3 апреля, 2020, 13:27

Брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака Денис Ермак получает повестки и ходит на допросы по делу о видеозаписях, которые обнародовал народный депутат из фракции "Слуга народа" Гео Лерос

Об этом Укринформу сообщила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко по результатам встречи руководства фракции с президентом Владимиром Зеленским и руководителем ОУ.

"Мы получили позицию, которая расширила понимание ситуации. В принципе, фракция подключалась для того, чтобы выработать позицию по этим пленкам так называемым. И участие, в первую очередь, руководителя Офиса президента дало возможность получить справочную информацию, в частности, того, что на самом деле Денис Ермак также получает повестки, ходит на допросы", - отметила Янченко.

Она добавила, что встреча руководства фракции "Слуга народа" состоялась в четверг вечером, и к ней присоединились Зеленский и руководитель ОП Ермак.

"Это планировалось как встреча так называемой "малой фракции", т.е. руководства фракции с председателями комитетов. На эту встречу неожиданно для многих, потому что срочно решили присоединиться президент и председатель Офиса президента", - отметила Янченко.