Лерос не придет на допрос в СБУ
Об этом на своей странице в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", клиентом которой является Гео Лероc.
"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допршивается ГБР в этот день", - говорится в сообщении.
Адвокаты отметили, что СБУ вызвала Лероса на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).
Защитники Лероса прислали в СБУ письмо о том, что он не сможет явиться на допрос.
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- Напомним, нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос в субботу, 29 марта 2020 года, выложил в свободный доступ видео, на которых брат главы ОП Андрея Ермака - Денис Ермак - обсуждает вопросы назначения на различные государственные должности.
- Андрей Ермак 29 марта заявил, что подает заявления в СБУ и ГБР из-за видео, распространенного народным депутатом от "Слуги народа" Гео Леросом.
- Впоследствии Лерос обнародовал новые видео разговоров брата главы Офиса президента Андрея Ермака - Дениса Ермака
- ГБР открыло уголовное производство на Гео Лероса по представлению главой ОПУ Ермаком
- Депутат Киевсовета Илья Сагайдак ответил на упреки главы Офиса президента Андрея Ермака о том, что он якобы креатура нардепа-"слуги" Гео Лероса в министерстве. Об этом Ермак заявил на брифинге.
- Брат Ермака подтвердил свою личность на записях.
- В среду, 1 апреля, к народному депутату от Слуги народа Гео Лерос приехали сотрудники Службы безопасности Украины . Впоследствии он прокомментировал обыски.
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