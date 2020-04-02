2 апреля, 2020, 21:25

Народный депутат от фракции Слуга народа Гео Лерос не придет на допрос в СБУ 6 апреля, поскольку получил повестку не за 3 дня до допроса

Об этом на своей странице в Facebook сообщила юридическая компания "Миллер", клиентом которой является Гео Лероc.

"Гео Лерос не может явиться в СБУ 03.04.2020, поскольку получил повестку о вызове не за три дня до даты допроса, как это предусмотрено ч. 8 ст. 135 УПК, а также уже допршивается ГБР в этот день", - говорится в сообщении.

Адвокаты отметили, что СБУ вызвала Лероса на допрос в качестве свидетеля в уголовном производстве по ч. 2 ст. 359 УК Украины (незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации).

Защитники Лероса прислали в СБУ письмо о том, что он не сможет явиться на допрос.