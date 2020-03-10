В ДР Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом
10 марта, 2020, 17:25
В Демократической Республике Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19
Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны, передает Reuters.
"Демократическая Республика Конго подтверждает свой первый случай коронавируса", - говорится в сообщении.
Больным оказался гражданин Бельгии. Инфицированного поместили на карантин после того, как у него подтвердился положительный результат теста на коронавирус в аэропорту столицы Киншасы.
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