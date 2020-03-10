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Espreso.tvОбществоВ ДР Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом

В ДР Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом


фото: reuters
В Демократической Республике Конго подтвердили первый случай заражения коронавирусом COVID-19

Об этом сообщил пресс-секретарь министерства здравоохранения страны, передает Reuters.

"Демократическая Республика Конго подтверждает свой первый случай коронавируса", - говорится в сообщении.

Больным оказался гражданин Бельгии. Инфицированного поместили на карантин после того, как у него подтвердился положительный результат теста на коронавирус в аэропорту столицы Киншасы.

 
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