Ryanair полностью закрывает авиасообщение с Италией

10 марта, 2020, 16:32

Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы "из" и "в" Италию из-за вспышки коронавируса

Об этом сообщает Telegram канал перевозчика.

"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрыта для туризма", - говорится в сообщении.

В частности,

С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы

С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы".

Все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.

Отмечается, что у пассажиров есть несколько вариантов:

полный возврат средств;

бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;

кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.

Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.