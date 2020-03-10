Ryanair полностью закрывает авиасообщение с Италией
10 марта, 2020, 16:32
Авиакомпания Ryanair приостанавливает все внутренние и международные рейсы "из" и "в" Италию из-за вспышки коронавируса
Об этом сообщает Telegram канал перевозчика.
"Ryanair только что объявил, что все внутренние и международные рейсы из/в Италию будут приостановлены. Италия будет закрыта для туризма", - говорится в сообщении.
В частности,
- С 24:00 11 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все внутренние рейсы
- С 24:00 13 марта по 24:00 8 апреля Ryanair приостановит все международные рейсы".
Все пассажиры, которые планировали полет с Ryanair, 10 марта получат оповещения на электронную почту об отмене рейсов.
Отмечается, что у пассажиров есть несколько вариантов:
- полный возврат средств;
- бесплатный перелет более раннего рейса до 13 марта;
- кредит на перелет, которым можно будет воспользоваться в последующие 12 месяцев.
Сейчас в Италии зарегистрировали 9172 случаев заболевания. Среди больных - одна украинка. Умерли - 463 человека, вылечились - 724.
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