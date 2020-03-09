РФ отправила украинца с симптомами коронавируса в ОРДЛО несмотря на наличие у него российского "паспорта", - разведка

9 марта, 2020, 12:17

По данным украинской разведки, Россия отправила в ОРДЛО гражданина Украины с симптомами коронавируса, который приехал из Китая

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

При этом мужчина является владельцем незаконно выданного российского "паспорта".

"Поскольку мужчина имеет место регистрации на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей, россияне, не долго думая, решили его как можно быстрее доставить в ОРДЛО, а не лечить в своих медицинских учреждениях. Вообще Россия любит рассказывать о количестве российских паспортов, которые получили жители неподконтрольной правительству Украины территории и привилегиях, ожидающих "потенциальных россиян", но, в то же время, как видим, легко отказывается от своих "новоиспеченных граждан", тем самым в очередной раз показывая свое лицемерное лицо ", - отметили в штабе ООС.

Сейчас мужчина находится в российском Новошахтинске, откуда его планируют доставить на неконтролируемый участок российско-украинской границы в районе пункта пропуска "Должанский", а далее - в одну из больниц на территории ОРДЛО.