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Espreso.tvОбществоКоронавирус: в Польше отменяют все массовые мероприятия

Коронавирус: в Польше отменяют все массовые мероприятия

В связи с распространением коронавируса в Польше правительство страны решило отменить все массовые мероприятия

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает НВ .

"На утреннем заседании правительственной команды по управлению кризисами мы решили отменить все массовые мероприятия", - заявил Моравецкий.

По состоянию на утро вторника, 10 марта, в Польше зафиксировано 17 подтвержденных случаев коронавируса.

Ранее Главная санитарная инспекция страны рекомендовала отменить массовые мероприятия, в которых участвует тысяча и более человек.

  • Напомним, Польша 10 марта ввела санитарный контроль на восточной границе, в том числе и с Украиной, и в портах на фоне распространения коронавируса.
  • По последним данным, число жертв коронавируса во всем мире превысило 4000 человек.
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