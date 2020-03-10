Коронавирус: в Польше отменяют все массовые мероприятия

10 марта, 2020, 12:38

В связи с распространением коронавируса в Польше правительство страны решило отменить все массовые мероприятия

Об этом сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, передает НВ .

"На утреннем заседании правительственной команды по управлению кризисами мы решили отменить все массовые мероприятия", - заявил Моравецкий.