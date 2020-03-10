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Espreso.tvОбществоМЗ получил 40 подозрений на COVID-19. 4 образца еще проверяют

МЗ получил 40 подозрений на COVID-19. 4 образца еще проверяют


фото: reuters
По состоянию на 10 марта Украина проверила 40 подозрений на коронавирус. Обнаружен один случай. Еще четыре на стадии проверки

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, пока 4 образца еще находятся на стадии исследования.

В МЗ добавили, что в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 64147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах / территориях / регионах.

"В связи с распространением COVID-19 в мире, гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Республику Корея, Японию, Иран", - говорится в сообщении.

  • Напомним, 9 марта у зараженного COVID-19 жителя Черновцов повторно диагностировали коронавирус
  • В ВОЗ заявили, что выздоровление от коронавируса может занять до 6 недель. В тяжелых случаях - до нескольких месяцев.
  • По данным украинской разведки, Россия выдворила украинца, возвращавшегося из Китая в ОРДЛО, несмотря на наличие у него российского "паспорта".
  • Позже стало известно, что в ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
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