МЗ получил 40 подозрений на COVID-19. 4 образца еще проверяют

10 марта, 2020, 12:04

По состоянию на 10 марта Украина проверила 40 подозрений на коронавирус. Обнаружен один случай. Еще четыре на стадии проверки

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

Всего за весь период Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений о заболевании коронавирусом, пока 4 образца еще находятся на стадии исследования.

В МЗ добавили, что в мире было зарегистрировано 114 219 случаев заболевания COVID-19, из них 64147 (56,2%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 33 295 случаев в 103 странах / территориях / регионах.

"В связи с распространением COVID-19 в мире, гражданам Украины рекомендуется временно воздержаться от поездок в страны или отдельные территории государств, наиболее пораженных вирусом. В частности, в Испанию, северные регионы Италии, Францию, Вьетнам, Республику Корея, Японию, Иран", - говорится в сообщении.