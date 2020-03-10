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Espreso.tvОбществоВ Чехии закрыли школы и запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса

В Чехии закрыли школы и запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса


фото: reuters
С вечера вторника правительство Чехии запретило все спортивные, культурные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек, кроме того, приостановлена работа учебных заведений

Об этом во вторник утром сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания Совета государственной безопасности, сообщает Европейская правда.

"Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18.00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек", - сказал Бабиш.

"Личное присутствие учащихся в начальных, средних, профессиональных учебных заведениях и университетах запрещено", - заявил он.

По словам Бабиша, эпидемическая ситуация развивается не очень хорошо.

"Мы вовсе не уникальны в этом отношении. Словаки и Израиль пошли тем же путем. Это хорошо, чтобы идти этим путем в начале, а не ex post, как в Италии", - добавил министр здравоохранения Адам Войтех.

В Чехии уже зарегистрировано сорок случаев коронавируса, о двух новых случаях заражения Войтех сообщил во вторник утром.

Напомним, по последним данным , число жертв коронавируса во всем мире превысило 4000 человек.

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