В Чехии закрыли школы и запретили все массовые мероприятия из-за коронавируса
Об этом во вторник утром сообщил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на пресс-конференции после заседания Совета государственной безопасности, сообщает Европейская правда.
"Учитывая развитие эпидемии в Европе, мы решили принять чрезвычайные меры. С 18.00 10 марта запрещены театральные, музыкальные, кинематографические, спортивные, религиозные и художественные мероприятия с участием более 100 человек", - сказал Бабиш.
"Личное присутствие учащихся в начальных, средних, профессиональных учебных заведениях и университетах запрещено", - заявил он.
По словам Бабиша, эпидемическая ситуация развивается не очень хорошо.
"Мы вовсе не уникальны в этом отношении. Словаки и Израиль пошли тем же путем. Это хорошо, чтобы идти этим путем в начале, а не ex post, как в Италии", - добавил министр здравоохранения Адам Войтех.
В Чехии уже зарегистрировано сорок случаев коронавируса, о двух новых случаях заражения Войтех сообщил во вторник утром.
Напомним, по последним данным , число жертв коронавируса во всем мире превысило 4000 человек.
Читайте также
-
2 марта, 2020 "Русская весна": уроки российской агрессии
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-
-
27 февраля, 2020 Подозрения и обыски. Кому выгодно наступление на волонтеров?
Читайте также
-
1 марта, 2020 ГБР, политические преследования и молчаливое общество
-
28 февраля, 2020 Как выйти замуж и приручить дракона - 5 книг с крутыми лайфхаками
-