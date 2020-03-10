Украина на днях получит 50 тест-систем для проверки на коронавирус, - МОЗ

10 марта, 2020, 13:41

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в ближайшее время страна получит дополнительно 50 тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, а также, что 15-16 марта поступят быстрые тест-системы

Об этом на он заявил на брифинге, передает Еспресо.TV.

"У нас ожидается поступление дополнительных 50 систем, которые будут исследовать около 100 образцов на одну систему. Они уже вылетели из Копенгагена. Сегодня-завтра мы ожидаем их в Украине, и они будут запущены в работу", - сказал Ляшко.

Ляшко также отметил, что быстрые тест-системы ожидаются 15 или 16 марта.

"Быстрые тест-системы, которые должны были прибыть 10 числа, ожидаются 15 или 16 числа. Это перебои с поставками", - сообщил Ляшко.

Главный санитарный врач также добавил, что экспресс-тесты позволят врачам делать быструю проверку образцов пациента у его кровати. Однако, они все равно будут нуждаться в лабораторной проверке.