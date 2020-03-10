Коронавирус в мире: заболели уже более 114 тысяч человек

10 марта, 2020, 08:19

За все время распространения китайского коронавируса заболели 114 448 человек, вылечились - 64156

Об этом свидетельствуют данные карт с сервиса для отслеживания распространения коронавируса при Университете Джона Хопкинса.

Жертвами COVID-2019 стали 4026 человек. Из них в Китае умерло 3024 человека, 463 смерти зафиксированы в Италии, 237 - в Иране, 54 - в Южной Корее, 30 - в Испании, 30 - во Франции.