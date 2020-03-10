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Espreso.tvОбществоВыздоровление от коронавируса может занять 6 недель, - ВОЗ

Выздоровление от коронавируса может занять 6 недель, - ВОЗ

Для пациентов с тяжелым течением болезни выздоровление может занять месяцы

Об этом заявил доктор Майк Райан, исполнительный директор программы по чрезвычайным ситуациям со здоровьем при Всемирной организации здравоохранения, передает CNN.

"Чтобы выздороветь от этой болезни, нужно до шести недель. Людям, которые страдают от тяжелого течения болезни, могут потребоваться месяцы, чтобы восстановиться после болезни", - сказал Райан.

Выздоровление в основном определяют как то, что пациент больше не проявляет симптомов и имеет два последовательных отрицательных теста на вирус с разницей минимум в один день. Но некоторые страны могут определять "выздоровление" по-разному.

На сегодняшний день не существует конкретных лекарств для лечения коронавирусной болезни, но инфицированные могут выздороветь при надлежащем уходе и лечении симптомов. По прогнозам ВОЗ, от коронавируса вылечатся более 80% больных.

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