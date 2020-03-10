В ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

10 марта, 2020, 11:12

При прохождении КПВВ "Новошахтинск" на границе с Россией 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2 и решили проверить

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу так называемого "МЗ ДНР".

Оккупационная администрация отметила, что при прохождении контрольно-пропускного пункта на границе с РФ у женщины зафиксировали температуру 37,2.

"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что у террористов "ДНР" нет тест-систем для выявления коронавируса. Там заявляли, что будут отправлять анализы в лабораторию России.