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Espreso.tvОбществоВ ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус


фото: reuters
При прохождении КПВВ "Новошахтинск" на границе с Россией 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2 и решили проверить

Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу так называемого "МЗ ДНР".

Оккупационная администрация отметила, что при прохождении контрольно-пропускного пункта на границе с РФ у женщины зафиксировали температуру 37,2.

"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении", - говорится в заявлении.

Стоит отметить, что у террористов "ДНР" нет тест-систем для выявления коронавируса. Там заявляли, что будут отправлять анализы в лабораторию России.

  • Напомним, с 7 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий ввели временные ограничения относительно пересечения из-за коронавируса
  • По данным украинской разведки, Россия выдворила украинца с симптомами коронавируса, который возвращался из Китая в ОРДЛО, несмотря на наличие у него российского "паспорта".
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