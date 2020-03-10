В ОРДО госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
10 марта, 2020, 11:12
При прохождении КПВВ "Новошахтинск" на границе с Россией 9 марта у женщины зафиксировали температуру 37,2 и решили проверить
Об этом сообщает hromadske со ссылкой на пресс-службу так называемого "МЗ ДНР".
Оккупационная администрация отметила, что при прохождении контрольно-пропускного пункта на границе с РФ у женщины зафиксировали температуру 37,2.
"Случай определен как подозрительный на коронавирус. Она находится под контролем в инфекционном отделении", - говорится в заявлении.
Стоит отметить, что у террористов "ДНР" нет тест-систем для выявления коронавируса. Там заявляли, что будут отправлять анализы в лабораторию России.
- Напомним, с 7 марта по приказу командующего объединенных сил на контрольных пунктах въезда-выезда из временно оккупированных территорий ввели временные ограничения относительно пересечения из-за коронавируса
- По данным украинской разведки, Россия выдворила украинца с симптомами коронавируса, который возвращался из Китая в ОРДЛО, несмотря на наличие у него российского "паспорта".
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