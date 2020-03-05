"Наша фракция голосовала против этого абсурда": "Голос" об увольнении Рябошапки

5 марта, 2020, 21:15

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

"Наша фракция за это абсурд голосовала "против". Почему? Во-первых, это очень "неожиданно", что независимого генпрокурора решили снимать именно при формировании нового правительства. Во-вторых, в офисе генерального прокурора уволены 60-80% кадрового состава. Эти люди не прошли конкурсного отбора или проверки на добропорядочность и были основой для влияния олигархов. Сейчас реформа прокуратуры дошла до областного уровня. Потерять влияние и там олигархи точно не готовы. Именно поэтому сегодня наблюдаем за отставкой уже не нового генпрокурора. В-третьих, да, у нас есть немало претензий к деятельности Рябошапки, к деятельности ГПУ в целом. Но почему в постановлении не нашлось аргументированных причин его увольнения. И мы согласны со словами генпрокурора: "постановление построено на откровенной лжи и манипуляции", - заявила Васильченко.

Васильченко также отметила, что их фракция всегда была против усиления ГПУ, учитывая "фактор Януковича".

Она также добавила, что фракция "Голос" предупреждала: "нельзя давать усиленные полномочия зная, что на месте Рябошапки будет кто угодно. Если его уволили, то кого же назначит снова? Можно только догадываться..."