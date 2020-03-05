"Наша фракция голосовала против этого абсурда": "Голос" об увольнении Рябошапки
Об этом она заявила на своей странице в Facebook.
"Наша фракция за это абсурд голосовала "против". Почему? Во-первых, это очень "неожиданно", что независимого генпрокурора решили снимать именно при формировании нового правительства. Во-вторых, в офисе генерального прокурора уволены 60-80% кадрового состава. Эти люди не прошли конкурсного отбора или проверки на добропорядочность и были основой для влияния олигархов. Сейчас реформа прокуратуры дошла до областного уровня. Потерять влияние и там олигархи точно не готовы. Именно поэтому сегодня наблюдаем за отставкой уже не нового генпрокурора. В-третьих, да, у нас есть немало претензий к деятельности Рябошапки, к деятельности ГПУ в целом. Но почему в постановлении не нашлось аргументированных причин его увольнения. И мы согласны со словами генпрокурора: "постановление построено на откровенной лжи и манипуляции", - заявила Васильченко.
Васильченко также отметила, что их фракция всегда была против усиления ГПУ, учитывая "фактор Януковича".
Она также добавила, что фракция "Голос" предупреждала: "нельзя давать усиленные полномочия зная, что на месте Рябошапки будет кто угодно. Если его уволили, то кого же назначит снова? Можно только догадываться..."
- Напомним, Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко.
- 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР
- Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку ни в коем случае
- Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.
- Рябошапка заявил, что постановление о его отставке построено "на откровенной лжи и манипуляции".
- Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после своего выступления в Раде вышел из зала, не дожидаясь вопросов нардепов.
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