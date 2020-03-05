Я не стал ничьим слугой, - Рябошапка в Раде
Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV.
На заседании ВР рассматривается вопрос отставки Рябошапки.
"Постановление, внесенное инициаторами (об отставке, - ред), построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом на это постановлении является письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу, но я ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.
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