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Espreso.tvОбществоЯ не стал ничьим слугой, - Рябошапка в Раде

Я не стал ничьим слугой, - Рябошапка в Раде

Рябошапка заявил, что постановление о его отставке построено "на откровенной лжи и манипуляции"

Об этом во время выступления в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает Еспресо.TV.

На заседании ВР рассматривается вопрос отставки Рябошапки.

"Постановление, внесенное инициаторами (об отставке, - ред), построено на откровенной лжи и манипуляции. Меня не интересует мнение Бужанского о реформе прокуратуры. Для меня лучшей оценкой и ответом на это постановлении является письмо отца Катерины Гандзюк, у которого наконец появилась надежда, что убийцы его дочери будут наказаны. Я не стал ничьим слугой. я был и есть независимым. А независимого прокурора нельзя заставить. Его можно только уволить. Я ухожу, но я ухожу для того, чтобы вернуться", - сказал Рябошапка.

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  • Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку ни в коем случае
  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
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