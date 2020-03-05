Рябошапка ушел из Рады, не ответив на вопрос нардепов
5 марта, 2020, 19:41
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после своего выступления в Раде вышел из зала, не дожидаясь вопросов нардепов
Об этом передает Еспресо.TV.
Генпрокурор, закончив свое выступление перед парламентом, который рассматривает его отставку, сказал "Я ухожу. Ухожу, чтобы вернуться...".
После этого он вышел из зала, хотя по регламенту должны были быть вопросы к нему от народных депутатов.
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