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Espreso.tvОбществоРябошапка ушел из Рады, не ответив на вопрос нардепов

Рябошапка ушел из Рады, не ответив на вопрос нардепов


фото: Getty Images
Генеральный прокурор Руслан Рябошапка после своего выступления в Раде вышел из зала, не дожидаясь вопросов нардепов

Об этом передает Еспресо.TV.

Генпрокурор, закончив свое выступление перед парламентом, который рассматривает его отставку, сказал "Я ухожу. Ухожу, чтобы вернуться...".

После этого он вышел из зала, хотя по регламенту должны были быть вопросы к нему от народных депутатов.

Читайте также: 10 фактов о генеральном прокуроре Руслане Рябошапке

  • Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заверил, что на него никто не оказывал никакого давления с целью подписания подозрений относительно пятого президента Украины Петра Порошенко
  • 4 марта Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрел проект постановления о недоверии генпрокурору Руслану Рябошапке и решил передать его на голосование в ВР
  • Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин считает, что на должность Генпрокурора хотят назначить экс-нардепа "Слуги народа", и. о. председателя ГБР Ирину Венедиктову или нардепа от "СН" Сергея Ионушаса, чтобы вести политическую расправу над оппонентами. По словам Юрчишина, "Голос" не поддержит отставку ни в коем случае
  • Народный депутат от "Европейской Солидарности" Николай Княжицкий заявил, что фракция его партии не будет голосовать за отставку генерального прокурора Руслана Рябошапки
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возможной отставке генерального прокурора Руслана Рябошапки решает не он, а народные депутаты.
  • Рябошапка заявил, что постановление о его отставке построено "на откровенной лжи и манипуляции".
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