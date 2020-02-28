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Espreso.tvОбществоПристайко обсудил с главой МИД Турции обострение в Идлибе

Пристайко обсудил с главой МИД Турции обострение в Идлибе

28 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Чавушоглу подробно проинформировал о последствиях атаки на позиции турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Б.Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб.

При этом он обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами в отношении необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских.

  • Напомним, военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
  • Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
  • Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
  • Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
  • В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
  • Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
  • Официальная Анкара заявила, что Россия знала места дислокации турецких военных перед авиаударом в Идлибе
  • В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече.
  • Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.
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