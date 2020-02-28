Пристайко обсудил с главой МИД Турции обострение в Идлибе

28 февраля, 2020, 19:40

28 февраля состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Чавушоглу подробно проинформировал о последствиях атаки на позиции турецких вооруженных сил со стороны правительственных войск режима Б.Асада при поддержке РФ в зоне деэскалации на территории провинции Идлиб.

При этом он обратил внимание на конкретные шаги, предпринимаемые правительством Турции с целью стабилизации ситуации на границе, и дальнейшие действия для недопущения очередной гуманитарной катастрофы в регионе.

Пристайко выразил сожаление по поводу гибели турецких военнослужащих, заверил в поддержке Турции со стороны Украины и отметил солидарность с международными партнерами в отношении необходимости немедленного прекращения насилия и недопущения новых человеческих жертв среди военных и гражданских.