Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на российский авиаудар
Об этом сообщает Anadolu , публикующий запись с беспилотника.
Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.
Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p- ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020
Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.
Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV- Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020
Турецкие власти после авиаударов заявила, что "ведет огонь по всем известным целях режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
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