Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на российский авиаудар

28 февраля, 2020, 10:25

Министерство обороны Турции опубликовало видео ударов по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных

Об этом сообщает Anadolu , публикующий запись с беспилотника.

Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Turkey has neutralized a total of 1,709 regime elements in operations in Idlib, northwestern Syria over the past 17 days https://t.co/0et8ggXt7p - ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) February 28, 2020

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Turkish military also releases footages showing that it has destroyed Syrian regime targets in Idlib in response to attacks that left a number of Turkish soldiers dead pic.twitter.com/q0SdSU4MUV - Happening Now (@HappeningNow__) February 28, 2020

Турецкие власти после авиаударов заявила, что "ведет огонь по всем известным целях режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".