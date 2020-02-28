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Espreso.tvОбществоТурция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на российский авиаудар

Турция бомбит силы Асада в Идлибе в ответ на российский авиаудар

Министерство обороны Турции опубликовало видео ударов по целям сирийского режима в Идлибе в ответ на авиаудары, в результате которых погибли 33 турецких военных

Об этом сообщает Anadolu , публикующий запись с беспилотника.

Утверждается, что турецкие войска уничтожают военную технику, позиции и живую силу войск сирийского президента Башара Асада.

Также сообщается, что за последние 17 дней войска Турции "нейтрализовали" 1709 элементов режима Асада в ходе операции в провинции Идлиб.

Турецкие власти после авиаударов заявила, что "ведет огонь по всем известным целях режима Башара Асада в Сирии с помощью своих воздушных и наземных средств поддержки огня".

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