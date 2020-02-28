"Сирия будет могилой для России": После авиаудара в Идлибе под российским консульством в Стамбуле прошли акции протеста

28 февраля, 2020, 10:41

В Турции начались протесты после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе

Как сообщает Anadolu , митингующие собрались перед зданием генерального консульства России в Стамбуле. Они скандируют антироссийские лозунги и обвиняют РФ в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта.

Протестующие скандировали в частности "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".

❝Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti'nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın❞



İdlibьteki saldırı Rusyaьnın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi https://t.co/WbB2771vwm pic.twitter.com/eJj6Z8Md0i - ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 27, 2020

Как сообщает CNN Turk , вокруг здания российского генконсульства собрались отряды полицейских и спецназа.