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Espreso.tvОбщество"Сирия будет могилой для России": После авиаудара в Идлибе под российским консульством в Стамбуле прошли акции протеста

"Сирия будет могилой для России": После авиаудара в Идлибе под российским консульством в Стамбуле прошли акции протеста

В Турции начались протесты после того, как сирийские правительственные войска нанесли авиаудар по турецким силам в Идлибе

Как сообщает Anadolu , митингующие собрались перед зданием генерального консульства России в Стамбуле. Они скандируют антироссийские лозунги и обвиняют РФ в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта.

Протестующие скандировали в частности "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".

Как сообщает CNN Turk , вокруг здания российского генконсульства собрались отряды полицейских и спецназа.

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