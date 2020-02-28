"Сирия будет могилой для России": После авиаудара в Идлибе под российским консульством в Стамбуле прошли акции протеста
Как сообщает Anadolu , митингующие собрались перед зданием генерального консульства России в Стамбуле. Они скандируют антироссийские лозунги и обвиняют РФ в поддержке сирийского режима и эскалации конфликта.
Протестующие скандировали в частности "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
❝Ey zalim Rusya ve zalim Esad, tarih boyunca adaletin kılıcı olmuş Türk Milleti'nin kahredici gazabını bekleyin. Mübarek üç ayların hürmetine Allah ordumuzu muzaffer kılsın❞- ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 27, 2020
İdlibьteki saldırı Rusyaьnın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi https://t.co/WbB2771vwm pic.twitter.com/eJj6Z8Md0i
Как сообщает CNN Turk , вокруг здания российского генконсульства собрались отряды полицейских и спецназа.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
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