Турция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей, - СМИ
28 февраля, 2020, 09:54
Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.
Согласно сообщениям, решение о перекрытии протоков может быть принято на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтре 1936 года, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя такой, что "находится под угрозой непосредственной военной опасности".
Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, ранее было запланировано на апрель.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
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