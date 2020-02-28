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Espreso.tvМирТурция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей, - СМИ

Турция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей, - СМИ

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии протоков может быть принято на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтре 1936 года, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя такой, что "находится под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, ранее было запланировано на апрель.

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