Турция может перекрыть Босфор для прохода военных кораблей, - СМИ

28 февраля, 2020, 09:54

Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на турецкие СМИ.

Согласно сообщениям, решение о перекрытии протоков может быть принято на основании статей 20 и 21 Конвенции Монтре 1936 года, которые наделяют Анкару таким правом в том случае, если Турция считала бы себя такой, что "находится под угрозой непосредственной военной опасности".

Кроме того, турецкая сторона может отложить развертывание С-400, ранее было запланировано на апрель.