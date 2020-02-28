У Эрдогана говорят, что договорились о встрече с Путиным из-за обострения в Идлибе
28 февраля, 2020, 14:35
В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече
Об этом заявил представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун, передает Anadolu .
По его словам, Эрдоган и Путин достигли договоренности о двусторонней встрече в ближайшее время.
"Во время разговора президента Эрдогана с Путиным было решено, что оба лидера встретятся лицом к лицу как можно быстрее", - отметил он.
Кроме того, сегодня турецкий лидер проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг , участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
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