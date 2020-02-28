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Espreso.tvОбществоУ Эрдогана говорят, что договорились о встрече с Путиным из-за обострения в Идлибе

У Эрдогана говорят, что договорились о встрече с Путиным из-за обострения в Идлибе

В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече

Об этом заявил представитель администрации Эрдогана Фахреттин Алтун, передает Anadolu .

По его словам, Эрдоган и Путин достигли договоренности о двусторонней встрече в ближайшее время.

"Во время разговора президента Эрдогана с Путиным было решено, что оба лидера встретятся лицом к лицу как можно быстрее", - отметил он.

Кроме того, сегодня турецкий лидер проведет переговоры с президентом США Дональдом Трампом, канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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