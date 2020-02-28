Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами
28 февраля, 2020, 09:33
К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами
Сейчас они начали прохождения турецких проливов в направлении Средиземного моря, сообщают российские СМИ.
Официальный представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождения турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.
По его словам, они войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
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