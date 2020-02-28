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Espreso.tvМирРоссия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами

Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами


фото: Російські ЗМІ
К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами

Сейчас они начали прохождения турецких проливов в направлении Средиземного моря, сообщают российские СМИ.

Официальный представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождения турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

По его словам, они войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море.

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