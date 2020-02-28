Россия отправила в Сирию два фрегата с крылатыми ракетами

28 февраля, 2020, 09:33

К берегам Сирии идут два российских фрегата с крылатыми ракетами

Сейчас они начали прохождения турецких проливов в направлении Средиземного моря, сообщают российские СМИ.

Официальный представитель Черноморского флота РФ Алексей Рулев заявил, что "Адмирал Макаров" и "Адмирал Григорович" начали прохождения турецких проливов Босфор и Дарданеллы в направлении Средиземного моря.

По его словам, они войдут в состав сил постоянной группировки Военно-морского флота (ВМФ) РФ в Средиземном море.