"Наша месть за Идлиб будет ужасной": Советник Эрдогана предрек внутреннее расчленение России

28 февраля, 2020, 11:08

Анкара "ужасно" отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты, заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки

В эфире телеканала A Haber он пообещал, что Россия, где проживает 25 млн мусульман, будет расчленена изнутри.

"Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет достаточно ужасной", - сказал Хакки.