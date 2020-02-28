"Наша месть за Идлиб будет ужасной": Советник Эрдогана предрек внутреннее расчленение России
28 февраля, 2020, 11:08
Анкара "ужасно" отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты, заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки
В эфире телеканала A Haber он пообещал, что Россия, где проживает 25 млн мусульман, будет расчленена изнутри.
"Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет достаточно ужасной", - сказал Хакки.
#Russia will be dismembered from within, there are 25 million Muslims in Russia, we fought Russia 16 times in the past, we will do it again, our vengeance will be quite terrible, says a regular commentator of A-Haber News network that is owned by #Erdogan 's family in #Turkey . pic.twitter.com/RrdGtHnFaq- Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) February 27, 2020
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг , участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
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