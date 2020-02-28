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Espreso.tvОбщество"Наша месть за Идлиб будет ужасной": Советник Эрдогана предрек внутреннее расчленение России

"Наша месть за Идлиб будет ужасной": Советник Эрдогана предрек внутреннее расчленение России

Анкара "ужасно" отомстит Москве за авиаудары в сирийском Идлибе, в результате которых погибли турецкие солдаты, заявил советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки

В эфире телеканала A Haber он пообещал, что Россия, где проживает 25 млн мусульман, будет расчленена изнутри.

"Мы боролись с Россией 16 раз в прошлом и мы сделаем это снова, наша месть будет достаточно ужасной", - сказал Хакки.

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