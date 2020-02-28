Столтенберг обвинил Россию в авиаударах в Сирии

28 февраля, 2020, 08:22

Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб

Об этом сообщил представитель генсека в пятницу, 28 февраля, по итогам телефонных переговоров Столтенберга с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает DW.

Глава Североатлантического альянса призвал Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".

На рост напряженности с тревогой отреагировали и в Госдепартаменте США, положив часть ответственности на Тегеран.

"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО - Турцию - и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", - подчеркивается в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.