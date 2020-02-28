Столтенберг обвинил Россию в авиаударах в Сирии
Об этом сообщил представитель генсека в пятницу, 28 февраля, по итогам телефонных переговоров Столтенберга с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, передает DW.
Глава Североатлантического альянса призвал Дамаск и Москву "прекратить свое наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному урегулированию".
На рост напряженности с тревогой отреагировали и в Госдепартаменте США, положив часть ответственности на Тегеран.
"Мы поддерживаем нашего союзника по НАТО - Турцию - и по-прежнему призываем к немедленному прекращению этого отвратительного наступления, осуществляемого режимом Асада, России и поддерживаемых Ираном сил", - подчеркивается в заявлении представителя американского внешнеполитического ведомства.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
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