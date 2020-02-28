Совбез ООН экстренно соберется по обострению в Сирии
28 февраля, 2020, 19:07
Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб на северо-западе Сирии
Об этом сообщает агентство Анадолу.
По данным дипломатических источников, инициаторами совещания выступили Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.
Заседание начнется в 23:00 по киевскому времени.
- Напомним, военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
- Официальная Анкара заявила, что Россия знала места дислокации турецких военных перед авиаударом в Идлибе
- В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече.
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