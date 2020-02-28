 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоСовбез ООН экстренно соберется по обострению в Сирии

Совбез ООН экстренно соберется по обострению в Сирии

Совет безопасности ООН созывает экстренное заседание в связи с обострением обстановки в провинции Идлиб на северо-западе Сирии

Об этом сообщает агентство Анадолу.

По данным дипломатических источников, инициаторами совещания выступили Соединенные Штаты, Великобритания, Германия, Франция, Бельгия, Эстония и Доминиканская Республика.

Заседание начнется в 23:00 по киевскому времени.

  • Напомним, военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
  • Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
  • Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
  • Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
  • В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
  • Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
  • Официальная Анкара заявила, что Россия знала места дислокации турецких военных перед авиаударом в Идлибе
  • В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече.
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

28 февраля, 2020 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать