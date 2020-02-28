Анкара об авиаударе в Идлибе: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев
Об этом заявило Министерство обороны Турции, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu .
"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило министерство обороны Турции.
Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносились даже по военным машинах скорой помощи, говорит он.
По данным минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танков, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.
"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлого нападения, на который пойдет жесткая ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.
Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг , участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Р адник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
Читайте также
-
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война
-
23 февраля, 2020 Евровидение-2020: что известно о представителях Украины Go-A
Читайте также
-
21 февраля, 2020 Чужие грехи и мертвые модели - 5 книг, где раскрывают тайны
-
-
24 февраля, 2020 Виталий Портников: "Управляемая демократия" - это война