Анкара об авиаударе в Идлибе: Россия знала места дислокации убитых военных, там не было повстанцев

28 февраля, 2020, 12:14

Удары по позициям турецких военных в Идлибе нанесли несмотря на координацию действий с российской стороной, которой Анкара заранее указала места дислокации частей ВС Турции

Об этом заявило Министерство обороны Турции, сообщает турецкое государственное агентство Anadolu .

"В момент воздушного удара по позициям турецких военных в Идлибе, в этом секторе не находились никакие вооруженные группировки оппозиции", - заявило министерство обороны Турции.

Как отметил министр Хулуси Акар, удары по позициям турецких военных в Идлибе продолжались несмотря на предупреждения Анкары. Удары наносились даже по военным машинах скорой помощи, говорит он.

По данным минобороны Турции, турецкая армия уничтожила в Идлибе 5 вертолетов, 23 танков, 23 орудия и САУ, зенитно-ракетный комплекс SA-17, зенитный ракетно-пушечный комплекс SA-22 нейтрализовано 309 сторонников Башара Асада.

"На фоне дипломатических и политических усилий по урегулированию сирийского конфликта, турецкие военные подверглись подлого нападения, на который пойдет жесткая ответ", - заявил спикер парламента Турции Мустафа Шентоп.

Воздушный удар произошел после того, как российская делегация провела два дня в Анкаре для переговоров с турецкими должностными лицами по ситуации в Идлибе.