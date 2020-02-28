Горбач об обострении в Сирии: Турки увидели, какими могут быть переговоры с Россией - это урок для украинской власти
Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .
"Туркам и всему миру это определенный урок, какими могут быть переговоры и договоренности с РФ, в том случае, когда она ведет войну. Турки шли на сотрудничество с русскими, не только по С-400, но и на многие переговоры. Сейчас они будут продолжать определенные консультации с русскими уже в Анкаре. Но предательская позиция российской стороны очень красноречиво проявила себя вчера вечером. Здесь тоже есть урок для украинской нынешней новой власти, которая находится в определенном тумане миротворчества", - отметил Горбач.
По его словам, пока Турция занимает официально такую позицию, что их главным врагом является сирийский режим. И Россию напрямую своим врагом они не называют.
- Напомним, военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают, в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата.
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия проливов Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг, участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью" и "внутренним расчленением".
- Официальная Анкара заявила, что Россия знала места дислокации турецких военных перед авиаударом в Идлибе
- В результате обострения в Идлибе президент Турции Реджеп Эрдоган и российский лидер Владимир Путин договорились о двусторонней встрече.
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