Горбач об обострении в Сирии: Турки увидели, какими могут быть переговоры с Россией - это урок для украинской власти

28 февраля, 2020, 17:10

Украинский политолог Владимир Горбач отметил, что переговоры и договоренности Турции с РФ - это урок для новой украинской власти, которая находится в определенном тумане миротворчества

Об этом он заявил в эфире Еспресо.TV .

"Туркам и всему миру это определенный урок, какими могут быть переговоры и договоренности с РФ, в том случае, когда она ведет войну. Турки шли на сотрудничество с русскими, не только по С-400, но и на многие переговоры. Сейчас они будут продолжать определенные консультации с русскими уже в Анкаре. Но предательская позиция российской стороны очень красноречиво проявила себя вчера вечером. Здесь тоже есть урок для украинской нынешней новой власти, которая находится в определенном тумане миротворчества", - отметил Горбач.

По его словам, пока Турция занимает официально такую позицию, что их главным врагом является сирийский режим. И Россию напрямую своим врагом они не называют.