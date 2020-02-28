Глубокая озабоченность: Украина осудила действия Асада и РФ в Сирии и поддержала Турцию
Об этом говорится в заявлении украинского министерства иностранных дел.
"Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.
МИД выразил искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризувалося с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.
"Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - добавили в министерстве.
- Напомним, что российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, известно о как минимум 34 погибших.
- Генсек НАТО Йенс Столтенберг обвинил ВВС Сирии и российские силы, которые их поддерживают , в "неизбирательных авиаударах" в сирийской провинции Идлиб.
- Министерство обороны Турции опубликовало видео массированных ударов в ответ.
- Также стало известно, что Россия отправила к берегам Сирии два фрегата .
- Сообщается, что Турция рассматривает возможность перекрытия протоков Босфор и Дарданеллы для прохода военных кораблей, а также может отложить развертывание российских систем С-400.
- В Стамбуле генконсульством РФ начался митинг , участники которого, среди прочего, скандировали: "Россия - убийца, Путин - убийца", "Путин заплатит за убийства", "Сирия будет могилой для России".
- Советник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросам внешней политики Месут Хакки пригрозил России "ужасной местью» и «внутренним расчленением".
- Официальная Анкара заявила, что Россия знала места дислокации турецких военных перед авиаударом в Идлибе
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