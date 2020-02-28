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Espreso.tvОбществоГлубокая озабоченность: Украина осудила действия Асада и РФ в Сирии и поддержала Турцию

Глубокая озабоченность: Украина осудила действия Асада и РФ в Сирии и поддержала Турцию


фото: zn.ua
28 февраля украинский МИД поддержал Турцию и выразил соболезнования в связи с потерей военных

Об этом говорится в заявлении украинского министерства иностранных дел.

"Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

МИД выразил искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризувалося с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.

"Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - добавили в министерстве.

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