Глубокая озабоченность: Украина осудила действия Асада и РФ в Сирии и поддержала Турцию

28 февраля, 2020, 13:42

28 февраля украинский МИД поддержал Турцию и выразил соболезнования в связи с потерей военных

Об этом говорится в заявлении украинского министерства иностранных дел.

"Украина глубоко обеспокоена существенным эскалацией ситуации в Идлибе и осуждает действия режима Б.Асада и Российской Федерации, которая его поддерживает и придает ему всяческое содействие, в результате чего погибают как военные, так и гражданские", - говорится в заявлении.

МИД выразил искренние соболезнования турецкой стороне, которая потеряла своих военных, и солидаризувалося с позицией НАТО и мирового сообщества, которая призывает к немедленному прекращению насилия и выполнения предварительно достигнутых договоренностей в рамках урегулирования сирийского вопроса.

"Страданием людей должен быть положен конец и предотвращено очередную гуманитарную катастрофу в Сирии", - добавили в министерстве.