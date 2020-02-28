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Espreso.tvМирРоссийская авиация атаковала турецких военных в Сирии, по меньшей мере 34 погибших

Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, по меньшей мере 34 погибших


фото: Anadolu
Военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб

В результате атаки погибли по меньшей мере 34 военных, еще десятки получили ранения, сообщает Anadolu.

Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили в Турцию на лечение. После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин срочно совершил звонок  советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену.

Между тем появилась информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, их атаковали, а также стреляли по наземным объектам Асада и России в Сирии.

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