Российская авиация атаковала турецких военных в Сирии, по меньшей мере 34 погибших

28 февраля, 2020, 07:24

Военно-воздушные силы России и Сирии атаковали турецких военных в сирийском регионе Идлиб

В результате атаки погибли по меньшей мере 34 военных, еще десятки получили ранения, сообщает Anadolu.

Среди пострадавших есть тяжело раненые, которых через границу доставили в Турцию на лечение. После авиаудара со стороны России в Турции созвали Совет национальной безопасности.

Пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калин срочно совершил звонок советнику по национальной безопасности США Роберту О'Брайену.

Между тем появилась информация, что турецкие войска пытались сбить самолеты, их атаковали, а также стреляли по наземным объектам Асада и России в Сирии.