Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла пять уголовных производств, - Геращенко
Об этом он рассказал на правительственном брифинге, передает Еспресо.TV .
Геращенко сказал, что настоящее время в Новых Санжарах ситуация спокойная. Охрану порядка обеспечивают 320 сотрудников Нацгвардии, 70 - Нацполиции и 16 представителей ГСЧС.
"Ситуация полностью под контролем. Вчера были задержаны 24 агрессивных человек, 23 были идентифицированы, отпущены домой, 1 человек задержан за наиболее дерзкое нарушение порядка", - отметил заместитель Авакова
Он добавил, что было возбуждено 5 уголовных дел.
"По статьям: массовые беспорядки, незаконное перекрытие и блокирование транспортных магистралей, хулиганство и статье разжигание религиозной, межрасовой розни, потому что отдельные представители Новых Санжар позволяли незаконные высказывания в адрес иностранных граждан, которых мы также спасли с гражданами Украины. Мы не дадим никому угрожать безопасности в санатории в Новых Санжрах ", - сказал Геращенко.
- Напомним, 18 февраля на брифинге Владимир Зеленский пообещал "лично привезти" украинцев из Уханя в дома политиков в случае, если люди в Украине начнут перекрывать дороги из-за опасений коронавируса.
- Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий раскритиковал промедление власти с эвакуацией украинцев из китайского Уханя, где распространяется коронавирус, и назвал позором заявление Зеленского .
- Украина отказала в эвакуации из Уханя девушке с собакой, несмотря на наличие необходимых документов на перевозку животного.
- 20 февраля самолет с эвакуированными из Уханя приземлился для дозаправки в Борисполе и направился в Харьков.
- Зеленский заявил, что эвакуированные будут проходить карантин в поселке Новые Санжары Полтавской области.
- В Новых Санжарах произошли столкновения между местными жителями и правоохранителями, за медицинской помощью обратились 10 человек, 24 человека задержали.
- По состоянию на 21 февраля 23 задержанных отпустили , в Нацполиции заявили, что большинство из них - не местные жители .
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