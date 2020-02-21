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Espreso.tvОбществоСтолкновения в Новых Санжарах: полиция открыла пять уголовных производств, - Геращенко

Столкновения в Новых Санжарах: полиция открыла пять уголовных производств, - Геращенко


фото: reuters
Заместитель главы МВД Антон Геращенко рассказал о ситуации на теперь в поселке Новые Санжары, где вчера были митинги против обсервации людей, эвакуированных из Уханя из-за эпидемии коронавируса

Об этом он рассказал на правительственном брифинге, передает Еспресо.TV .

Геращенко сказал, что настоящее время в Новых Санжарах ситуация спокойная. Охрану порядка обеспечивают 320 сотрудников Нацгвардии, 70 - Нацполиции и 16 представителей ГСЧС.

"Ситуация полностью под контролем. Вчера были задержаны 24 агрессивных человек, 23 были идентифицированы, отпущены домой, 1 человек задержан за наиболее дерзкое нарушение порядка", - отметил заместитель Авакова

Он добавил, что было возбуждено 5 уголовных дел.

"По статьям: массовые беспорядки, незаконное перекрытие и блокирование транспортных магистралей, хулиганство и статье разжигание религиозной, межрасовой розни, потому что отдельные представители Новых Санжар позволяли незаконные высказывания в адрес иностранных граждан, которых мы также спасли с гражданами Украины. Мы не дадим никому угрожать безопасности в санатории в Новых Санжрах ", - сказал Геращенко.

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