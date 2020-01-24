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Espreso.tvОбществоАрест Антоненко по делу Шеремета: суд объявил перерыв до 12 февраля

Арест Антоненко по делу Шеремета: суд объявил перерыв до 12 февраля


фото: apravda
Печерский районный суд Киева, который рассматривал изменение меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, объявил перерыв до 12 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время процесса защитники Антоненко, в частности, требовали истребовать документы с выводами экспертов по поводу роста, вероятно, причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом Антоненко.

Отметим, решением Печерского суда от 14 декабря Антоненко был арестован до 8 февраля.

  • Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
  • Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
  • Печерский райсуд Киева постановил поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
  • Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
  • 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил, что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
  • "ЕС" инициировала создание ВСК в Раде для контроля расследования убийства Шеремета.
  • Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
  • Апелляционный суд отклонил жалобы на арест Антоненко и Кузьменко, оставив их под стражей.
  • Суд оставил под круглосуточным домашним арестом Яну Дугарь.
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