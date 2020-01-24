Арест Антоненко по делу Шеремета: суд объявил перерыв до 12 февраля

24 января, 2020, 10:02

Печерский районный суд Киева, который рассматривал изменение меры пресечения подозреваемому в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко, объявил перерыв до 12 февраля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во время процесса защитники Антоненко, в частности, требовали истребовать документы с выводами экспертов по поводу роста, вероятно, причастного к преступлению человека, который не совпадает с ростом Антоненко.

Отметим, решением Печерского суда от 14 декабря Антоненко был арестован до 8 февраля.