Пожар в одесском колледже: завхозу назначили ночной домашний арест

15 января, 2020, 20:23

Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, Татьяне Фомич избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины" .

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.

Сейчас постановление следственного судьи еще не вступило в законную силу.

Женщину подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).