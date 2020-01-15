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Espreso.tvОбществоПожар в одесском колледже: завхозу назначили ночной домашний арест

Пожар в одесском колледже: завхозу назначили ночной домашний арест

Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, Татьяне Фомич избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста

Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины" .

"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.

Сейчас постановление следственного судьи еще не вступило в законную силу.

Женщину подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

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