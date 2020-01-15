Пожар в одесском колледже: завхозу назначили ночной домашний арест
15 января, 2020, 20:23
Заведующей хозяйством Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, где произошел смертельный пожар, Татьяне Фомич избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста
Об этом сообщает портал "Судебная власть Украины" .
"Подозреваемой избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок 60 суток с запретом покидать место жительства с 22:00 до 06:00", - говорится в сообщении.
Сейчас постановление следственного судьи еще не вступило в законную силу.
Женщину подозревают в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25. В результате пожара погибли 16 человек.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности и установила двух подозреваемых.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщили о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшим тяжкие последствия. Ее отправили под домашний арест .
- Экс-начальнику областной ГСЧС объявили подозрение в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей.
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