Пожар в одесском колледже: прокуратура сообщила о подозрении завхозу

13 января, 2020, 19:27

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством государственного высшего учебного заведения

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий погибли 16 человек.

Так, в июня 2014 года сотрудники ГСЧС Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.



Несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, указанное лицо, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.



Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.