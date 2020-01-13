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Espreso.tvОбществоПожар в одесском колледже: прокуратура сообщила о подозрении завхозу

Пожар в одесском колледже: прокуратура сообщила о подозрении завхозу

Прокуратура Одесской области сообщила о подозрении в служебной халатности заведующей хозяйством государственного высшего учебного заведения

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

По информации следствия, из-за ненадлежащего исполнения должностным лицом своих непосредственных обязанностей по обеспечению пожарной безопасности в помещении образовательного учреждения возник пожар. Из-за его трагических последствий погибли 16 человек.

Так, в июня 2014 года сотрудники ГСЧС Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении. Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не приняла мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Несмотря на наличие неустраненных нарушений требований пожарной безопасности, указанное лицо, как член комиссии, согласилась с ее выводом о готовности учебного корпуса колледжа к новому учебному году.

Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
  • Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.
  • 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
  • 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.
  • Правительственная комиссия назвала основной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возгорание бытового электрооборудования.
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