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Espreso.tvОбществоПожары в одесских колледже и гостиницы: экс-начальнику областной ГСЧС объявили подозрение

Пожары в одесских колледже и гостиницы: экс-начальнику областной ГСЧС объявили подозрение

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований сообщили о подозрении бывшему начальнику Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области

Об этом сообщает пресс служба ГБР.

Экс-чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении своих служебных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что подозреваемый, будучи должностным лицом, ответственным за осуществление государственного надзора в сфере пожарной и техногенной безопасности, ненадлежащим образом выполнял свои служебные обязанности. В результате чего в 2017 и 2019 годах на территории г. Одесса произошло четыре масштабных пожара:

  • на территории коммунального внешкольного учебного заведения «Одесский городской детский оздоровительно-спортивный комплекс" Виктория ";
  • на территории коммунального некоммерческого предприятия "Одесский областной центр психического здоровья";
  • в помещении гостиницы "Токио Стар";
  • в помещении ГВУЗ "Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса".

Указанные события привели к гибели 32 человек, а также повлекли материальный ущерб на общую сумму 4 млн 907 тыс 589 грн.

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляется прокуратурой Одесской области.

В случае доказательства вины экс-чиновнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан или без такового.

 
 
https://dbr.gov.ua/sites/default/files/2020-01/PHOTO-2020-01-14-15-14-36.jpg
 
 
 

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