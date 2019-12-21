Пожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причину трагедии в колледже

21 декабря, 2019, 11:51

Правительственная комиссия назвала основной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возгорание бытового электрооборудования

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в telegram .

"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Основные причины - небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд ", - написал Гончарук.

Премьер пообещал усилить в Украине ответственность за нарушение пожарной безопасности, ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и проверить все здания.

Также Гончарук сообщил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. 20 декабря был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.

"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - пообещал Гончарук.