Пожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причину трагедии в колледже
Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в telegram .
"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Основные причины - небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд ", - написал Гончарук.
Премьер пообещал усилить в Украине ответственность за нарушение пожарной безопасности, ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и проверить все здания.
Также Гончарук сообщил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. 20 декабря был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.
"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - пообещал Гончарук.
- Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
- Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
- В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
- Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
- Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
- Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
- 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
- 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.
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