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Espreso.tvОбществоПожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причину трагедии в колледже

Пожар в Одессе: правительственная комиссия назвала причину трагедии в колледже


фото: ukrinform.ua
Правительственная комиссия назвала основной версией пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возгорание бытового электрооборудования

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в telegram .

"По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт. Основные причины - небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит суд ", - написал Гончарук.

Премьер пообещал усилить в Украине ответственность за нарушение пожарной безопасности, ввести добровольное страхование гражданско-правовой ответственности и проверить все здания.

Также Гончарук сообщил, что уже уволен руководитель Главного управления ГСЧС в Одесской области Виктор Федорчак и его заместитель Михаил Вовк. 20 декабря был назначен новый руководителя Главного управления ГСЧС - Шулюк Вадим.

"Виновные понесут ответственность. Сделаем все для недопущения таких ужасных случаев в будущем", - пообещал Гончарук.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура .
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
  • Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшее тяжкие последствия.
  • 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
  • 14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек.
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