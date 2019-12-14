В Одессе завершили работы по ликвидации последствий смертельной пожара в колледже

14 декабря, 2019, 11:23

14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек

Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - говорится в сообщении.

Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тыс. 124 куб. м строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники.