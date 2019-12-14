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Espreso.tvОбществоВ Одессе завершили работы по ликвидации последствий смертельной пожара в колледже

В Одессе завершили работы по ликвидации последствий смертельной пожара в колледже


фото: facebook
14 декабря спасатели завершили работы по разбору завалов здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, в результате пожара в котором погибли 16 человек

Об этом сообщает официальный сайт Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"14 декабря в 8:00 работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса завершены", - говорится в сообщении.

Всего с начала разборки завала вывезено около 3 тыс. 124 куб. м строительных конструкций. К работам были привлечены 182 человека и 26 единиц техники.

  • Напомним, 4 декабря в Одессе загорелось помещение колледжа по ул. Троицкой, 25.
  • Полиция открыла производство по статье о нарушении правил безопасности.
  • В связи с трагедией 8 декабря было объявлено днем траура.
  • Полиция установила двух подозреваемых в пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.
  • Премьер-министр Алексей Гончарук объявил об отставке чиновников, ответственных за пожарную безопасность в Одесской области.
  • Директору колледжа сообщено о подозрении в служебной халатности и нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем тяжкие последствия.
  • 12 декабря количество погибших в результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возросло до 16 человек .
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