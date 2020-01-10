Дело Шеремета: судьи апелляционного суда обвинили адвоката Кузьменко в препятствовании работе
Соответствующее заявление коллегия судей обнародовала на сайте Единого Контакт-центра судебной власти Украины.
Коллегия судей Киевского апелляционного суда в составе председательствующего - Сливы Юрия, судей Мельника Владимира и Фрич Татьяны, на чьем рассмотрении находится производство по апелляционной жалобе защитника в интересах подозреваемой Юлии Кузьменко на постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева о применении меры пресечения в виде содержания под стражей по делу Шеремета, заявила следующее:
"Во время судебного заседания 20 декабря 2019 г. при обсуждении вопроса о возможности продолжения апелляционного рассмотрения без участия прокурора и поступления перед судебным заседанием материалов судебного производства, с которыми коллегия судей ознакомлена, адвокат сообщил, что в случае отложения судебного заседания на другую дату он не покинет зал судебного заседания и в утвердительной форме высказался, что отложения судебного заседания ни при каких условиях не произойдет. "
Судьи информируют, что такое высказывание адвоката поддержали присутствующие в судебном заседании свободные слушатели, которые пришли поддержать подозреваемую. Они начали угрожать, что никто из них не покинет зал судебного заседания до прибытия прокуроров, участвующих в рассмотрении судебного производства.
Судьи отмечают, что указанные события привели к воспрепятствованию осуществлению апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства.
Слива Ю.М., Мельник В.В. и Фрич Т.В. считают, что такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния.
Судьи указывают, что после провозглашения председательствующим по делу указанного решения защитник также проявил несдержанное и некорректное поведение, бестактно, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме как в отношении судей, которые приняли решения, так и в отношении прокуроров, участвовавших в судебном производстве.
При этом защитник в присутствии участников судебного процесса, представителей средств массовой информации и свободных слушателей в грубой и нецензурной форме обращался к судьям, выкрикивал оскорбительные высказывания в отношении судей, прокуроров и экспертов, а также публично высказывался, что «каждый судья ответит за подозреваемую», что , как считают Слива Ю.М., Мельник В.В. и Фрич Т.В., является угрозой судьям в связи с их профессиональной деятельностью.
Также указано, что высказывания адвоката в тот же день были распространены в средствах массовой информации, интернет-ресурсах и социальных сетях.
Кроме того, адвокат своими действиями подстрекал собравшихся в зале свободных слушателей, которые пришли поддержать подозреваемую, которые в дальнейшем также начали высказывать оскорбления и угрозы в адрес судей и прокуроров, считают судьи.
"Итак, проявление адвокатом неуважения к судьям, выражение им откровенных обвинений, критика судей перед представителями средств массовой информации, угрозы о привлечении к ответственности и наступлении негативных последствий в связи с принятым решением коллегией судей расценивается как оказание давления и попыток вмешательства в деятельность коллегии судей и осуществления правосудия ", - заявляют в коллегии.
В соответствии со статьей 73 Закона Украины "О Высшем совете правосудия" указанное сообщение внесено в реестр сообщений судей о вмешательстве в деятельность судьи по осуществлению правосудия.
Сообщается, что заявление коллегии судей рассмотрит Высший совет правосудия.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- Антоненко и Кузьменко суд поместил под стражу на 2 месяца.
- 16 декабря адвокат подозреваемой в убийстве Павла Шеремета Юлии Кузьменко заявил , что у него не принимают ходатайство об ознакомлении с материалами дела.
- Антоненко подал в суд на президента Владимира Зеленского, генпрокурора Руслана Рябошапку и главу МВД Арсена Авакова за нанесение вреда его репутации.
- 22 декабря на Майдане Независимости прошел рок-марафон в поддержку певца и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко и военной медсестры Яны Дугарь.
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- 27 декабря рассмотрение второй апелляции адвокатов на меру пресечения подозреваемому Андрею Антоненко так и не вступил , заседание перенесли на 8 января.
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