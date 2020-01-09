Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране могут попросить помощь для расшифровки черных ящиков
9 января, 2020, 21:06
Руководитель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что стране может понадобиться помощь извне, чтобы расшифровать черный ящик на авиалайнере МАУ, поскольку он поврежден
Об этом сообщает CNN .
"Иран имеет потенциал для расшифровки черного ящика. Все это знают", - сказал он.
Абидзаде сказал, что черный ящик этого украинского Boeing 737 поврежден.
"Сегодня в Тегеран прибыли украинские авиационные эксперты. Мы провели сеанс с ними. С завтрашнего дня они начнут расшифровывать данные", - сказал глава гражданской авиации.
Он добавил, что если имеющегося оборудования будет недостаточно для получения контента, Иран передаст ящики экспертам из Франции или Канады.
"Тогда любой результат будет опубликован и обнародован во всем мире", - сказал Абедзаде.
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- Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
- Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
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Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базах, уже действуют.
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