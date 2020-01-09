Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране могут попросить помощь для расшифровки черных ящиков

9 января, 2020, 21:06

Руководитель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что стране может понадобиться помощь извне, чтобы расшифровать черный ящик на авиалайнере МАУ, поскольку он поврежден

Об этом сообщает CNN .

"Иран имеет потенциал для расшифровки черного ящика. Все это знают", - сказал он.

Абидзаде сказал, что черный ящик этого украинского Boeing 737 поврежден.

"Сегодня в Тегеран прибыли украинские авиационные эксперты. Мы провели сеанс с ними. С завтрашнего дня они начнут расшифровывать данные", - сказал глава гражданской авиации.

Он добавил, что если имеющегося оборудования будет недостаточно для получения контента, Иран передаст ящики экспертам из Франции или Канады.

"Тогда любой результат будет опубликован и обнародован во всем мире", - сказал Абедзаде.