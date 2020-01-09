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Espreso.tvОбществоАвиакатастрофа самолета МАУ: в Иране могут попросить помощь для расшифровки черных ящиков

Авиакатастрофа самолета МАУ: в Иране могут попросить помощь для расшифровки черных ящиков

Руководитель Управления гражданской авиации Ирана Али Абедзаде заявил, что стране может понадобиться помощь извне, чтобы расшифровать черный ящик на авиалайнере МАУ, поскольку он поврежден

Об этом сообщает CNN .

"Иран имеет потенциал для расшифровки черного ящика. Все это знают", - сказал он.

Абидзаде сказал, что черный ящик этого украинского Boeing 737 поврежден.

"Сегодня в Тегеран прибыли украинские авиационные эксперты. Мы провели сеанс с ними. С завтрашнего дня они начнут расшифровывать данные", - сказал глава гражданской авиации.

Он добавил, что если имеющегося оборудования будет недостаточно для получения контента, Иран передаст ящики экспертам из Франции или Канады.

"Тогда любой результат будет опубликован и обнародован во всем мире", - сказал Абедзаде.

  • Напомним, утром 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 176 человек погибли.
  • Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
  • 9 января комиссия, изучающая обстоятельства катастрофы Boing 737 авиакомпании МАУ в Иране, обнародовала первые результаты расследования
  • Секретарь СНБО Данилов назвал версии, которые будет расследовать Украина. Среди них - поражение зенитной ракетой российского ЗРК "Тор".
  • 9 января в интернете обнародовали фото "черных ящиков" с Boeing Международных авиалиний Украины, разбившегося под Тегераном.
  • Сообщалось, что Bellingcat проверяет версию катастрофы самолета МАУ в результате ракетной атаки.
  • Как сообщает Newsweek со ссылкой на источники в Пентагоне, украинский самолет МАУ был сбит иранской зенитной ракетой.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что подозревает, что недавняя катастрофа самолета в Иране не была связана с механическими проблемами, указывая на то, что "кто-то мог допустить ошибку с другой стороны"
  • Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базах, уже действуют.
 
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