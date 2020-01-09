Новые американские санкции против Ирана уже действуют, - Трамп
9 января, 2020, 20:12
Президент США Дональд Трамп объявил, что американские санкции против Тегерана, анонсированные после ракетного удара Ирана по иракским базам, уже действуют
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Это уже сделано. Мы усилили их (санкции, - ред.) Они и так были очень строгие, но теперь они усилились значительно", - заявил президент.
В то же время Трамп не объяснил, в чем заключаются новые санкции против Ирана.
Накануне он объявил о решении применить новые экономические санкции против Ирана.
Трамп отмечал, что его администрация в то же время продолжит изучать варианты ответных действий после проведенного Ираном обстрела баз в Ираке, на которых находятся американские военные.
"Эти мощные санкции будут действовать до тех пор, пока Иран не изменит своего поведения", - подчеркнул лидер США.
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