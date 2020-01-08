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Espreso.tvОбществоВ связи с авиакатастрофой к посольству Ирана в Киеве несут цветы

В связи с авиакатастрофой к посольству Ирана в Киеве несут цветы


фото: apostrophe.ua
К посольству Ирана в Украине несут цветы в связи с катастрофой самолета "Международных авиалиний Украины" в Тегеране, в результате которой погибли 176 человек

Об этом сообщает "Украинская правда" .

Также люди начали нести цветы к посольствам других стран, граждане которых погибли в катастрофе рейса PS752.

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