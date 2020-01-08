В связи с авиакатастрофой к посольству Ирана в Киеве несут цветы
Об этом сообщает "Украинская правда" .
Также люди начали нести цветы к посольствам других стран, граждане которых погибли в катастрофе рейса PS752.
К посольству Канады несут цветы pic.twitter.com/UlxgT4McXp- Украинская правда ✌️ (@ukrpravda_news) 8 января 2020
- Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил, что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
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Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
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Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией .
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