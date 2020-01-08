Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране
Об этом она написала в Twitter.
"Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию", - говорится в заявлении.
My deepest condolences to all who lost their beloved ones in the crash of the Ukrainian aircraft this morning.- Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 8 января 2020 г.
At this moment it is for aviation security experts to investigate the cause of the crash, providing answers to this horrible tragedy.
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Напомним, 8 января стало известно о падении в Тегеране украинского самолета . По имеющимся данным, лайнер со 177 людьми направлялся в Киев и упал сразу после взлета из аэропорта Имама Хомейни.
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Начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич заявил , что, по предварительной информации, все пассажиры и экипаж самолета погибли.
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Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в катастрофе украинского самолета в Иране и срочно вылетел в Украину .
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После авиакатастрофы авиакомпания "Международные авиалинии Украины" сообщила о прекращении авиаперевозок в и из Ирана на неопределенный срок.
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В СНБО создали оперативный штаб в связи с авиакатастрофой в Иране.
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Представители иранской службы спасения обнаружили "черный ящик" украинского самолета Boeing-737, потерпевшего крушение после взлета.
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Информация о причинах авиакатастрофы выясняется комиссией .
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