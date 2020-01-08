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Espreso.tvОбществоГлава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране

Глава Еврокомиссии выразила соболезнования в связи с авиакатастрофой в Иране


фото: reuters
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен выразила сожаление по поводу катастрофы украинского самолета в Тегеране

Об этом она написала в Twitter.

"Мое глубокое сочувствие всем, кто сегодня утром потерял близких в катастрофе украинского самолета. На данный момент специалисты по авиационной безопасности расследуют причину катастрофы, чтобы дать ответы на эту ужасную трагедию", - говорится в заявлении.

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