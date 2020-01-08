Авиакатастрофа в Иране: Офис генпрокурора начал расследование

8 января, 2020, 12:15

Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора .

"Офис Генерального прокурора начал расследование авиакатастрофы самолета" Международных авиалиний Украины "в Иране. Офис генерального прокурора по сообщениям в СМИ начал досудебное расследование авиакатастрофы самолета компании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев. Целью расследования является установление фактов, которые привели к гибели, по предварительным данным, 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди них были украинцы ", - говорится в сообщении.

Соответствующие данные внесены в единый реестр досудебных расследований по ч. 3 статьи 276 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее гибель людей).