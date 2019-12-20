Убийство Шеремета ГПУ обновила группу прокуроров

20 декабря, 2019, 17:53

Генеральная прокуратура Украины обновила группу прокуроров по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета

Об этом сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

"20 декабря 2019 года обновлена группа прокуроров, осуществляющих процессуальное руководство в производстве по убийству Павла Шеремета. Так, процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе 6 работников Генеральной прокуратуры Украины", - говорится в сообщении.

Накануне, 19 декабря, пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождения аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добродетели одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством.