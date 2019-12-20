Прокурор по делу об убийстве Шеремета не прошел переаттестацию
20 декабря, 2019, 14:39
Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, который согласовывал подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию
Об этом сообщает Еспресо.TV.
"Оглашаются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович - неуспешно", - свидетельствуют результаты аттестации прокуроров, размещенные на сайте ГПУ.
Недавно защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко Костянин Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко на своей странице в Facebook, подписанный Лукашенко.
В расследовании проекту "Prosud" сообщалось, что Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 тыс. грн, а его жена - дом почти 300 м2 за 10 тыс. грн.
- Напомним, 12 декабря Национальная полиция задержала подозреваемых в убийстве Павла Шеремета.
- В убийстве журналиста подозревают музыканта и военного Андрея Антоненко (Riffmaster), детского хирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.
- Еще два человека - супруги ветеранов АТО Инна и Владислав Грищенко - являются фигурантами дела об убийстве Павла Шеремета, но были задержаны по другому делу - о покушении на жизнь человека на Ивано-Франковщине.
- Печерский райсуд Киева принял поместить подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военную медсестру Яну Дугарь под круглосуточный домашний арест.
- 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета.
- 14 декабря Печерский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога военного, музыканта Андрея Антоненко с позывным Riffmaster, которого обвиняют в организации убийства журналиста Павла Шеремета.
- Защита подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко заявляет о вероятной предвзятости со стороны следователей.
Читайте также
-
12 декабря, 2019 Виталий Портников: Зеленский оказался в "нормандском" тупике
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-
-
11 декабря, 2019 План Путина: парижская редакция
Читайте также
-
-
16 декабря, 2019 Виталий Портников: Путин придумал новую ловушку для Зеленского
-