Прокурор по делу об убийстве Шеремета не прошел переаттестацию

20 декабря, 2019, 14:39

Прокурор Генеральной прокуратуры Украины Александр Лукашенко, который согласовывал подозрения фигурантам дела об убийстве Павла Шеремета, не прошел переаттестацию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

"Оглашаются результаты аттестации прокуроров по итогам проведения кадровыми комиссиями собеседований 19 декабря 2019 года... Лукашенко Александр Александрович - неуспешно", - свидетельствуют результаты аттестации прокуроров, размещенные на сайте ГПУ.

Недавно защитник подозреваемого в убийстве Шеремета Андрея Антоненко Костянин Татарченко обнародовал текст подозрения Антоненко на своей странице в Facebook, подписанный Лукашенко.

В расследовании проекту "Prosud" сообщалось, что Лукашенко смог приобрести квартиру в Киеве за 5 тыс. грн, а его жена - дом почти 300 м2 за 10 тыс. грн.