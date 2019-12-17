Скауты "Пласта" принесли в Раду Вифлеемский огонь
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Представители организации " Пласт ", юные скауты, принесли в Раду Вифлеемский огонь мира и спели для народных избранников.
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"Здравствуйте, уважаемые народные избранники, я Иван Броцюнь, глава Киевского "Пласта", вот этот горящий огонек называют Вифлеемский огонь мира. Мы пришли сюда, чтобы поделиться им с вами, ведь Вифлеемский огонь мира - это свет рождения Иисуса Христа, которым мы делимся с теми, кто празднует Рождество вне дома. Эта инициатива зародилась в 1988 году австрийской телерадиокомпанией, как благотворительная акция. Ее подхватили скауты Вены, а также все остальные, и впоследствии она распространилась по всему миру. С тех пор Вифлеемский огонь мира как символ тепла согласия и надежды путешествует по миру, преодолевая границы и объединяя людей в канун Рождества Христова. Сегодня этот огонь объединяет не только Украину, но и украинцев всего мира: от донецких терриконов до львовских Карпат, до Австралии, США и Канады. Огонь, который объединяет нас в самые сложные времена войны и мира, и напоминает, что единство является нашей силой, потому что именно это единство помогла нам остановить российскую агрессию и помогает двигать и развивать нашу страну во времена ежедневных вызовов. И, когда сядем за стол в предрождественский вечер, хотелось бы вспомнить всех тех, кто отдал жизни за этот огонь мира, а пластунов таких более 500 за 100 лет. Пусть этот огонь станет нашим светом, который поможет двигаться сложными дорогами. С грядущими рождественскими праздниками Вас. Слава Украине! ", - произнес представитель "Пласта" с трибуны Верховной Рады.
- Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский ветировал закон о государственном признании "Пласта"
- Позже в "Пласте" заявили, что хотят помочь Раде доработать законопроект о поддержке их движения
- Владимир Зеленский , в свою очередь, пояснил, почему ветировал закон.
- "Пласт" ответил на его замечания
- Верховная Рада одобрила предложение комитета о направлении для доработки закон Украины "О государственном признании и поддержке Пласта - Национальной скаутской организации Украины" с предложениями президента
- Николай Княжицкий публично поддержал "Пласт"
- Организация отказалась от государственного финансирования в 10,5 млн грн.
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